Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

Fransa Açık'ta (Roland Garros) gösterdiği performans sonrasında dikkatleri üzerine çeken Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 15:55
Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya yükseldi ve bu başarısıyla grand slam turnuvalarında ana tabloya çıkan 5'inci Türk tenisçi oldu. Sönmez'in bu başarısının ardından sosyal medyada hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002'de dünyaya geldi. 2023 yılında tenis kariyerinde dikkat çekici başarılara imza attı. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tekler sıralamasında kariyer rekorunu kırarak 526 puanla ön plana çıktı. Aynı zamanda çiftler alanında da 20 Eylül 2021'de kazandığı 961 kariyer rekoruyla WTA'da adından söz ettirdi. Turda ITF tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez, Türkiye'yi Billie Jean King Cup'ta temsil ediyor ve 1-0'lık bir W/L rekoruna sahip. Son olarak, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda elemelerden gelerek şampiyonluk kazandı.


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