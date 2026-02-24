Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akneye eğilimli ciltler için beslenme rehberi: Yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda

Akneye eğilimli ciltler için beslenme rehberi: Yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda

24.02.2026 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akneye eğilimli ciltler için beslenme rehberi: Yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda

Yağlı ve akneye eğilimli cilt sadece kozmetik ürünlerle kontrol altına alınamaz. Beslenme alışkanlıkları, cilt sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Peki yağlı ve sivilceye meyilli ciltler için hangi besinler faydalıdır? İşte, 6 yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda...

Akne ve aşırı sebum üretimi, özellikle ergenlik döneminde sık görülse de yetişkinlikte de devam edebilir. Cilt tipiniz yağlıysa ve sık sık sivilce problemi yaşıyorsanız, yalnızca dıştan uygulanan bakım ürünlerine değil, içten destekleyici beslenmeye de odaklanmanız gerekir. Peki, yağlı ve sivilceye meyilli ciltler için hangi besinler faydalıdır? İşte, 6 yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda...

Image

YAĞLI VE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLT NEDEN OLUŞUR?

Yağlı cilt; sebum üretiminin artması sonucu oluşur. Bunun başlıca nedenleri:

  • Hormon dalgalanmaları
  • Yüksek glisemik indeksli beslenme
  • Stres
  • Genetik faktörler
  • Yetersiz su tüketimi

Beslenme düzeni, özellikle insülin seviyeleri ve iltihaplanma üzerinde etkili olduğu için akne oluşumunda önemli rol oynar.

YAĞLANMAYI AZALTAN VE CİLDİ ARINDIRAN 6 GIDA 

1. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler

Omega-3, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Tüketilebilecek besinler:

  • Somon
  • Ceviz
  • Chia tohumu
  • Keten tohumu

Omega-3, ciltteki kızarıklık ve inflamasyonu azaltabilir.

2. Çinko içeren besinler

Çinko, akne oluşumunu azaltmaya yardımcı minerallerden biridir.

Kaynaklar:

  • Kabak çekirdeği
  • Kırmızı et
  • Nohut
  • Yumurta

Çinko, sebum üretimini dengelemeye destek olabilir.

Image

3. Antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler

Serbest radikaller ciltte hasara yol açabilir.

Önerilen besinler:

  • Yaban mersini
  • Ispanak
  • Brokoli
  • Havuç
  • Yeşil çay

Antioksidanlar cilt hücrelerini korur ve iyileşme sürecini destekler.

4. Probiyotik içeren besinler

Bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasında güçlü bir bağlantı vardır.

Tüketilebilecek besinler:

  • Yoğurt
  • Kefir
  • Fermente gıdalar

Probiyotikler inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Düşük glisemik indeksli besinler

Kan şekeri dalgalanmaları akne oluşumunu tetikleyebilir.

Tercih edilmesi gerekenler:

  • Tam tahıllar
  • Yulaf
  • Baklagiller
  • Lifli sebzeler

Düşük glisemik indeksli beslenme, hormon dengesini destekler.

6. Bol su tüketimi

Yeterli su tüketimi, cilt elastikiyetini ve toksin atımını destekler.

Image

YAĞLI VE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLERDE KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER

  • Aşırı şekerli yiyecekler
  • İşlenmiş gıdalar
  • Fazla süt ve süt ürünleri (bazı kişilerde tetikleyici olabilir)
  • Trans yağ içeren ürünler

BESLENME TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

  • Beslenme cilt sağlığında önemli rol oynasa da tek başına mucize yaratmaz. Düzenli cilt temizliği, doğru ürün seçimi, stres yönetimi ve uyku düzeni de büyük önem taşır.
İlgili Konular: #beslenme #Cilt sağlığı #akne #sivilce problemi