Akneye eğilimli ciltler için beslenme rehberi: Yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda

Akne ve aşırı sebum üretimi, özellikle ergenlik döneminde sık görülse de yetişkinlikte de devam edebilir. Cilt tipiniz yağlıysa ve sık sık sivilce problemi yaşıyorsanız, yalnızca dıştan uygulanan bakım ürünlerine değil, içten destekleyici beslenmeye de odaklanmanız gerekir. Peki, yağlı ve sivilceye meyilli ciltler için hangi besinler faydalıdır? İşte, 6 yağlanmayı azaltan ve cildi arındıran 6 gıda...

YAĞLI VE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLT NEDEN OLUŞUR?

Yağlı cilt; sebum üretiminin artması sonucu oluşur. Bunun başlıca nedenleri:

Hormon dalgalanmaları

Yüksek glisemik indeksli beslenme

Stres

Genetik faktörler

Yetersiz su tüketimi

Beslenme düzeni, özellikle insülin seviyeleri ve iltihaplanma üzerinde etkili olduğu için akne oluşumunda önemli rol oynar.

YAĞLANMAYI AZALTAN VE CİLDİ ARINDIRAN 6 GIDA

1. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler

Omega-3, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

Tüketilebilecek besinler:

Somon

Ceviz

Chia tohumu

Keten tohumu

Omega-3, ciltteki kızarıklık ve inflamasyonu azaltabilir.

2. Çinko içeren besinler

Çinko, akne oluşumunu azaltmaya yardımcı minerallerden biridir.

Kaynaklar:

Kabak çekirdeği

Kırmızı et

Nohut

Yumurta

Çinko, sebum üretimini dengelemeye destek olabilir.

3. Antioksidan açısından zengin sebze ve meyveler

Serbest radikaller ciltte hasara yol açabilir.

Önerilen besinler:

Yaban mersini

Ispanak

Brokoli

Havuç

Yeşil çay

Antioksidanlar cilt hücrelerini korur ve iyileşme sürecini destekler.

4. Probiyotik içeren besinler

Bağırsak sağlığı ile cilt sağlığı arasında güçlü bir bağlantı vardır.

Tüketilebilecek besinler:

Yoğurt

Kefir

Fermente gıdalar

Probiyotikler inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Düşük glisemik indeksli besinler

Kan şekeri dalgalanmaları akne oluşumunu tetikleyebilir.

Tercih edilmesi gerekenler:

Tam tahıllar

Yulaf

Baklagiller

Lifli sebzeler

Düşük glisemik indeksli beslenme, hormon dengesini destekler.

6. Bol su tüketimi

Yeterli su tüketimi, cilt elastikiyetini ve toksin atımını destekler.

YAĞLI VE AKNEYE EĞİLİMLİ CİLTLERDE KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER

Aşırı şekerli yiyecekler

İşlenmiş gıdalar

Fazla süt ve süt ürünleri (bazı kişilerde tetikleyici olabilir)

Trans yağ içeren ürünler

BESLENME TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?