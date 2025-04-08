AKOM duyurdu: İstanbul'a kar mı geliyor?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:28

Güncelleme: 08.04.2025 - 12:36

Türkiye, soğuk hava dalgalarını atlatıp yaza merhaba derken, dün Marmara Bölgesi'nde kar yağışı görüldü. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ne yığınak yapan kar, İstanbul'a yaklaşırken, beklenen soğuk hava dalgası şehri etkisi altına aldı. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesinin ardından, İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

BALKANLARDAN GELEN SOĞUK HAVA DALGASI KÜRESEL SOĞUKLARI GERİ GETİRDİ

Türkiye, Mart ayının sonlarına doğru ısınan hava ile yalancı bahar yaşarken, Nisan ayının başında sürpriz yaptı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, kışı geri getirdi ve kar yağışı İstanbul'a kadar ulaştı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde kar yağarken, İstanbul'da da ayaza kesen bir hava yaşandı.

AKOM'DAN AÇIKLAMA: KAR YAKINDA

Sosyal medya üzerinden uzun süreli hava tahmin raporlarını yayımlayan AKOM, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamada bulundu. Balkan soğuklarının İstanbul'da da etkili olacağı, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın ardından kar yağışının görüleceği bildirildi.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yarından itibaren sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş bekleniyor. Perşembe günü hafif yağmurla gelen yağışlı hava kütlesi, cuma günü karla karışık yağmur ve cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağış bırakacak. Bugün en yüksek sıcaklık 11 derece, gece ise 5 dereceye kadar düşecek. Yarın sıcaklıkların en yüksek 9, en düşük ise 3 derece olması bekleniyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 11, en düşük 4, cuma günü ise 6 en düşük 2 derece olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü ise sıcaklıkların 11 dereceye, pazartesi günü ise 13 dereceye çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta normale dönmesi bekleniyor.