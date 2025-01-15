AKOM duyurmuştu: İzlanda soğuğu nedir? İzlanda soğuğu kaç gün sürecek?

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:15

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:15

İzlanda soğuğu ülke genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında bulunmuştu. Peki, İzlanda soğuğu nedir? İzlanda soğuğu kaç gün sürecek?

İZLANDA SOĞUĞU NEDİR, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürürken İstanbul'un hemen yanı başındaki illerde de kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu alarm vererek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat çekti. Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar süreceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil olmak üzere birçok il için sağanak uyarısında bulunmuştu. Hafta sonu etkili olan yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da sert düşüş yaşandı.

AKOM'dan İstanbullular için yapılan uyarıda etkili olan İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar süreceği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 4-8°C'ler aralığında kış değerlerinde seyredeceği öngörülüyor.