AKP Sözcüsü Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında? Ömer Çelik nereli?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 19:01

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 19:01

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kuranı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz" dedi. Ömer Çelik'in yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı tez ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayımladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi kariyerine AKP'ye katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası 'Dostluk Grubu Başkanı' seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AKP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AKP'nin parti sözcüsü olarak atandı. Görevine 28 Ağustos 2015'e kadar devam etti.

Ömer Çelik, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Adana milletvekili olarak meclise girdi. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer aldı.