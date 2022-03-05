Akrep Nalan kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi? İşte vasiyeti

05 Mart 2022 Cumartesi, 17:43

'Akrep' lakabını 1978 yılında alan Füsun Nalan Açın, lakabın kendisine nasıl yakıştırıldığını şu sözlerle anlattı: "1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı."

AKREP NALAN VASİYETİ NE, MİRASINI KİME BIRAKTI?

Fazla kiloları nedeniyle bir süredir çeşitli hastalıklarla boğuşan Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın, 4 Mart 2022 Cuma günü solunum yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Hayattayken vasiyetini hazırlayan Akrep nalan, mal varlığını Aziz Nesin Vakfı'na bıraktı.

"Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz" ifadeleriyle açıklama yapan Aziz Nesin Vakfı'ndan şu paylaşım yapıldı:

"Bizim için düşüncelerini bilmezken o meğer bizi ve yaptıklarımızı izler, takdir edermiş. Bir gün arayıp mal varlığını vakfımıza bırakmak istediğini söylediğinde çok şaşırmıştık. Ama tanıyınca hiç de şaşmamak gerektiğini kısa sürede anladık. İsmine tezat, bu kadar mütevazi, bu kadar mı cana yakın olur insan?

Vefatına kadar onunla tanışan herkesin aynı cümlelerle onu övdüğüne tanık olduk. Ne büyük bir iz bırakmış insanların gönlünde. Ne büyük bir iz bıraktı gönlümüzde...

Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..."

AKREP NALAN'IN HAYAT HİKAYESİ

26 Nisan 1954 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Akrep Nalan'ın gerçek adı Füsun Nalan Açın'dır.

Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde okudu.

1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası ve Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı.

'Hamdi Ortadirek' tiyatro oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile sahne aldı. Bu dönemde bir gece kulübünde barmen olarak çalışmaya başladı.

Füsun Nalan Açın, meslek hayatının bundan sonrasında 'Akrep Nalan' lakabını sahne adı olarak kullanmaya devam etti. İlk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile Goldfinger gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekanlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi gece kulübü ve gazinolarda sahne aldı.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü Dağ Çiçeği ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteğiyle 1994 yılında ikinci ve son albümü Zil Zurna Sevdalar albümü yayımlandı. İlk iki albümde yer alan Fani Dünya, Halikarnas, Karlar Düşer, Sarhoş, Kolay Mı, Güneşlerime Kar Yağdı, Sende Kalsın gibi parçaları ile ses getirdi.

Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk da yapan Akrep Nalan; 1994 yılında 'Zirvedekiler', 1997 yılında 'Baskül Ailesi', 2003-2005 yıllarında 'Hayat Bilgisi', 2003 yılında 'Peki Olur Şekerim', 2004 yılında 'Aşk Mahkumu' gibi çeşitli dizi ve filmlerde yer aldı. Özellikle 'Hayat Bilgisi' dizisinde oynadığı beden eğitimi öğretmeni Fidan Hoca karakteriyle hafızalarda yer edindi.

Füsun Nalan Açın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun süredir yaşadığı evinde 4 Mart 2022 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, Bodrum Merkez Adliye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Akrep Nalan'ın çocuğu da bulunmuyor.

AKREP NALAN DİZİLERİ

1994 - Zirvedekiler

1997 - Baskül Ailesi (Zerafet)

2003-2004 - Hayat Bilgisi (Beden Öğretmeni Fidan)

2004 - Aşk Mahkumu

AKREP NALAN FİLMLERİ

2003 - Peki Olur Şekerim

AKREP NALAN ALBÜMLERİ

1991 - Dağ Çiçeği

1994 - Zil Zurna Sevdalar

AKREP NALAN'IN KONUK OLDUĞU ALBÜMLER

2002 - Ülkü Aker (35 Yılın Şarkıları)

2006 - Jöntürk (Şaman)

2019 - Nina Varon (Efsane Şarkılar)