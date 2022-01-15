'The Godfather' 50. yılında yeniden gösterime girecek

15 Ocak 2022 Cumartesi, 00:00

The Godfather'ın (Baba) filminin 50. yılında tekrar vizyona girmesi şerefine özel bir fragman yayınlandı. Francis Ford Coppola'nın kült hale gelen üçlemesi, 25 Şubat'tan itibaren Amerika’da yeniden gösterime girecek.

İlki 24 Mart 1972'de vizyona giren serinin üç filmi de üç yıl boyunca restore edildi. Üçlemenin tamamı 22 Mart 2022'de ilk kez 4K Ultra HD olarak sunulacak.

'Baba', (The Godfather), İtalyan Amerikalı yazar Mario Puzo'nun 1969 tarihli aynı adlı romanından esinlenerek Francis Ford Coppola tarafından yönetilen üç suç filminden oluşan bir Amerikan film serisi. Filmler, patriği Vito Corleone'nin Amerikan organize suçlarında önemli bir figür haline geldiği kurgusal İtalyan Amerikan mafyası Corleone ailesinin davalarını takip ediyor. Paramount Pictures tarafından dağıtılan film serisi 1972, 1974 ve 1990'da yayınlandı. Seri, gişede başarı elde etti ve filmlerin dünya çapında 430 ila 512 milyon dolar arasında hasılat elde etti. Baba ve Baba II, birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi iki filmi olarak görülüyor. Seri, toplam 28 Akademi Ödülü adaylığından 9'unu kazanarak birçok ödül aldı.

Filmler, Dallas-Fort Worth Film Eleştirmenleri Derneği'nin En İyi 10 Filmi, IMDb'nin ilk 250'si, Time dergisinin Tüm Zamanların 100 Filmi ve James Berardinelli'nin En İyi 100'ü gibi birçok "En İyi 10" film listesinde yer alıyor. Godfather Üçlemesi, 2010 yılında Empire dergisinin "En Büyük 33 Film Üçlemesi"nde 5. sırada yer aldı. Independent, filmi "tüm zamanların en iyi 10 film üçlemesi" listesinde 6. sıraya koydu.