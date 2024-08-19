Alain Delon'un vasiyetinde ilginç gömülme isteği: 'Onlarla gerçek aşkı tanıdım'
Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un vefatını çocukları duyurdu. Ünlü oyuncunun vasiyeti ise sevenleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Fransız sinemasının unutulmaz yıldızlarından Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm haberi, Delon'un çocukları Alain Fabien, Anouchka ve Anthony tarafından yapıldı. Açıklamada, Delon’un Douchy'deki evinde, ailesiyle huzur içinde vefat ettiği belirtildi.
Alain Delon’un sinemadaki unutulmaz performansları arasında 'Kiralık Katil' (Le Samouraï) ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi klasikler yer alıyor. Sinema kariyerinin yanı sıra, usta oyuncunun gerçek bir hayvansever olduğu da biliniyordu.
"BENİ KOŞULSUZ SEVEN..."
Delon'un ölümden sonraki vasiyetinde yer alan "köpekleriyle birlikte gömülme" isteği dikkat çekti.
Delon, bir röportajında şunları söylemişti:
"Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı"
Ünlü oyuncu, İsviçre'deki mülkünde köpekleri için özel bir mezarlık yaptırmıştı. Her bir köpeğinin kendi mezar taşı bulunduğu bu özel alan, Delon için yaşamın ötesine geçen bir bağın sembolüydü.
"Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Onlarla gerçek aşkı tanıdım" sözleriyle köpeklerine duyduğu derin sevgiyi ifade etmişti.
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