Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında, nereli?

Bozdağ Film imzalı dizisi "Bir Sevdadır" çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Dizinin kadrosuna zaman zaman yeni isimler katılıyor. Peki, Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:32
Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

“Bir Sevdadır” dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman ve Emre Saraçoğlu’nun yazdığı diziye Nehir karakteri dahil olacak. Günay Günaydın’ın yönettiği dizide Nehir’e başarılı oyuncu Alara Bozbey hayat verecek. Peki, Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında, nereli?

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 7 Aralık 1986, Litvanya doğumlu. Anne ve babası Litvanyalı olan oyuncu ailesi ile birlikte uzun süre Litvanya’da yaşadılar. Anne ve babasının boşanması üzerine, annesi Türk biri ile evlendi ve Alara Bozbey’de annesi ile birlikte Türkiye İstanbul’da yaşamaya başladı.

Türkiye’ye yerleşmesi ile birlikte hayatı değişen Alara Bozbey, ilk olarak Türkçe eğitimi aldı ardından Türk vatandaşı oldu. Gerçek adı Aliona olan güzel oyuncu Türk vatandaşı olduktan sonra adını Alara olarak değiştirdi.

İlk oynadığı dizi olan Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, Dolunay dizisinde Demet karakteri ile yer almıştı. Benim Adım Melek dizisinin Banu’su Alara Bozbey, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. 2022 ve 2023’de Kızılcık Şerbeti, Dönence dizilerinde rol aldı.


Alara Bozbey haberleri Bir Sevdadır dizi haberleri kimdir? haberleri

İlgili Haberler

Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?

Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?
Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?

Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?
Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?

Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar

TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş sözleşmesini feshetmişti: Emirhan Delibaş’ın yeni adresi belli oldu!
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!

TFF’de flaş istifa: Devamı gelebilir!
Ariana Grande boşandı, eski eşi Dalton Gomez'e tazminat ödeyecek

Ariana Grande boşandı, eski eşi Dalton Gomez'e tazminat ödeyecek
Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Mart 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in kızına otizm teşhisi kondu

Demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in kızına otizm teşhisi kondu
Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’

Hull City teknik direktöründen Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri: ‘Şimdilerde daha çok ilgiliyim’