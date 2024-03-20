Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:32

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:32

“Bir Sevdadır” dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman ve Emre Saraçoğlu’nun yazdığı diziye Nehir karakteri dahil olacak. Günay Günaydın’ın yönettiği dizide Nehir’e başarılı oyuncu Alara Bozbey hayat verecek. Peki, Alara Bozbey kimdir? Alara Bozbey kaç yaşında, nereli?

ALARA BOZBEY KİMDİR?

Alara Bozbey, 7 Aralık 1986, Litvanya doğumlu. Anne ve babası Litvanyalı olan oyuncu ailesi ile birlikte uzun süre Litvanya’da yaşadılar. Anne ve babasının boşanması üzerine, annesi Türk biri ile evlendi ve Alara Bozbey’de annesi ile birlikte Türkiye İstanbul’da yaşamaya başladı.

Türkiye’ye yerleşmesi ile birlikte hayatı değişen Alara Bozbey, ilk olarak Türkçe eğitimi aldı ardından Türk vatandaşı oldu. Gerçek adı Aliona olan güzel oyuncu Türk vatandaşı olduktan sonra adını Alara olarak değiştirdi.

İlk oynadığı dizi olan Yabancı Damat dizisi ile tanınan Alara Bozbey, Dolunay dizisinde Demet karakteri ile yer almıştı. Benim Adım Melek dizisinin Banu’su Alara Bozbey, 2021’de rol aldığı Mahkum dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. 2022 ve 2023’de Kızılcık Şerbeti, Dönence dizilerinde rol aldı.