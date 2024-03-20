Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada merak edilen Ersen Martin araştırma konusu oldu. Peki, Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:02
Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?
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Hayata veda eden Ersen Martin hakkındaki araştırmalar da vefat haberinin ardından hız kazandı. Peki, Ersen Martin kimdir? Ersen Martin kaç yaşında, nereli? Ersen Martin neden öldü?

ERSEN MARTİN KİMDİR?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yüksleen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000-2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.

2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi. 2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla Türkiye'ye geri döndü.

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı. Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.

ERSEN MARTİN NEDEN ÖLDÜ?

Aort yırtılması nedeniyle ameliyat geçiren ve tedavisine uzun süre yoğun bakımda devam edilen eski milli futbolcu Ersen Martin, 19 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetti.


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