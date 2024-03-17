Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?
2000'li yılların başında 'Baldız Geliyorum Demez', 'Seni Yaşatacağım' gibi dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?
Bir dönemin popüler dizilerinde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Peki, Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?
BATUHAN GÖKSU KİMDİR?
12 Mayıs 1990 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi. 2002 yılında ekranlarda yer alan 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle kamera karşısında yer aldı. Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı.
Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.
BATUHAN GÖKSU NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnceleme başlatıldı!
- Faizlerde 22 yılın zirvesi
- Murat Ağırel eksikleri sıraladı!
- Erdoğan'ın 'Bu son seçimim' sözlerine yanıt
- Kayıp işçilerin pikabı bulundu!
- Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
- Bir dönemin çocuk yıldızı Batuhan Göksu yaşamını yitirdi
- Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!
- Tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
- Aci ailesini yıkan ikinci ölüm