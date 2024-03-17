Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?

2000'li yılların başında 'Baldız Geliyorum Demez', 'Seni Yaşatacağım' gibi dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, 33 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:28
Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?
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Bir dönemin popüler dizilerinde yer alan çocuk oyuncu Batuhan Berkay Göksu, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Peki, Batuhan Göksu kimdir, kaç yaşında, nereli? Batuhan Göksu neden öldü?

BATUHAN GÖKSU KİMDİR?

12 Mayıs 1990 yılında Bakırköy'de dünyaya geldi. 2002 yılında ekranlarda yer alan 'Seni Yaşatacağım' dizisinde Yetkin Dikinciler, Can Gürzap, Berna Laçin, Aliye Uzunatağan gibi isimlerle kamera karşısında yer aldı. Ardından Nurseli İdiz ve Nail Kırmızıgül'ün başrolünde olduğu 'Baldız Geliyorum Demez' dizisinin kadrosunda yer aldı.

Oyunculuğu bırakan Göksu, kariyerine yazılımcı olarak devam etti. 12 Nisan 2014'te hayatını Yasemin Göksu ile birleştirdi.

BATUHAN GÖKSU NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.


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