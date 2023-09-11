Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yer aldığı dizilerde dikkatlri üzerine çekmeyi başaran Alba Baptista'nın hayatı Chris Evans ile ilgili çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Warrior Nun adlı dizide canlandırdığı Ava Silva karakteri ile tanınan Alba Baptista geçtiğimiz günlerde Chris Evans ile evlendi. Yurttaşlar oyuncunun kim olduğunu, yaşını, hangi dizi ve filmlerde oynadığını merak ediyor. Peki, Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ALBA BAPTİSTA KİM?
Alba Baptista 1997 doğumlu Portekizli oyuncu. Kariyerine Portekiz televizyon dizisi Jardins Proibidos (2014-2015) ile başlayan Baptista, birçok yerel yapımda rol aldı. 2020'den itibaren yayımlanan Netflix dizisi Warrior Nun'da Ava Silva karakterini canlandırıyor.
ALBA BAPTISTA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2012 - Amanhã é um Novo Dia
2014 - Miami
2018 - Flutuar
2018 - Leviano
2018 - Equinócio
2018 - Linhas de Sangue
2018 - Caminhos Magnétykos
2018 - Summerfest
2018 - Nero
2019 - Imagens Proibidas
2019 - Patrick
2020 - Fatima
ALBA BAPTISTA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2014-2015 - Jardins Proibidos
2016-2017 - A Impostora
2017 - Filha da Lei
2017 - Sim, Chef!
2017 - Madre Paula
2017 - A Criação
2018 - País Irmão
2017-2018 - Jogo Duplo
2020 - Warrior Nun
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