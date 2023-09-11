Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yer aldığı dizilerde dikkatlri üzerine çekmeyi başaran Alba Baptista'nın hayatı Chris Evans ile ilgili çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:52
Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Abone Ol google-news

Warrior Nun adlı dizide canlandırdığı Ava Silva karakteri ile tanınan Alba Baptista geçtiğimiz günlerde Chris Evans ile evlendi. Yurttaşlar oyuncunun kim olduğunu, yaşını, hangi dizi ve filmlerde oynadığını merak ediyor. Peki, Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ALBA BAPTİSTA KİM?

Alba Baptista 1997 doğumlu Portekizli oyuncu. Kariyerine Portekiz televizyon dizisi Jardins Proibidos (2014-2015) ile başlayan Baptista, birçok yerel yapımda rol aldı. 2020'den itibaren yayımlanan Netflix dizisi Warrior Nun'da Ava Silva karakterini canlandırıyor. 

ALBA BAPTISTA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2012 - Amanhã é um Novo Dia

2014 - Miami

2018 - Flutuar

2018 - Leviano

2018 - Equinócio

2018 - Linhas de Sangue

2018 - Caminhos Magnétykos

2018 - Summerfest

2018 - Nero

2019 - Imagens Proibidas

2019 - Patrick

2020 - Fatima

ALBA BAPTISTA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014-2015 - Jardins Proibidos

2016-2017 - A Impostora

2017 - Filha da Lei

2017 - Sim, Chef!

2017 - Madre Paula

2017 - A Criação

2018 - País Irmão

2017-2018 - Jogo Duplo

2020 - Warrior Nun


Player Alanı

İlgili Haberler

Chris Evans gizlice evlendi...Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı!

Chris Evans gizlice evlendi...Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı!
Emily Blunt ve Chris Evans'lı 'Pain Hustlers'ın ilk fragmanı geldi

Emily Blunt ve Chris Evans'lı 'Pain Hustlers'ın ilk fragmanı geldi
Marvel’s Avengers son güncellemesini aldı

Marvel’s Avengers son güncellemesini aldı

En Çok Okunan Haberler