Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:52

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:52

Warrior Nun adlı dizide canlandırdığı Ava Silva karakteri ile tanınan Alba Baptista geçtiğimiz günlerde Chris Evans ile evlendi. Yurttaşlar oyuncunun kim olduğunu, yaşını, hangi dizi ve filmlerde oynadığını merak ediyor. Peki, Alba Baptista kim, kaç yaşında, nereli? Chris Evans'ın eşi Alba Baptista hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ALBA BAPTİSTA KİM?

Alba Baptista 1997 doğumlu Portekizli oyuncu. Kariyerine Portekiz televizyon dizisi Jardins Proibidos (2014-2015) ile başlayan Baptista, birçok yerel yapımda rol aldı. 2020'den itibaren yayımlanan Netflix dizisi Warrior Nun'da Ava Silva karakterini canlandırıyor.

ALBA BAPTISTA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2012 - Amanhã é um Novo Dia

2014 - Miami

2018 - Flutuar

2018 - Leviano

2018 - Equinócio

2018 - Linhas de Sangue

2018 - Caminhos Magnétykos

2018 - Summerfest

2018 - Nero

2019 - Imagens Proibidas

2019 - Patrick

2020 - Fatima

ALBA BAPTISTA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014-2015 - Jardins Proibidos

2016-2017 - A Impostora

2017 - Filha da Lei

2017 - Sim, Chef!

2017 - Madre Paula

2017 - A Criação

2018 - País Irmão

2017-2018 - Jogo Duplo

2020 - Warrior Nun