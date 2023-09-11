Chris Evans gizlice evlendi...Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı!

Dünyaca ünlü oyuncu, dünya evine girdi. Kaptan Amerika'nın yıldızı Chris Evans, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Alba Baptista ile evlerinde düzenledikleri sade bir törenle evlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:02
Chris Evans gizlice evlendi...Konuklara gizlilik sözleşmesi imzalattırdı!
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Chris Evans ve kız arkadaşı Alba Baptista, hafta sonu sürpriz şekilde hayatlarını birleştirdi.

Tören evde gerçekleşirken her şeyin çok gizli tutulduğu ve sadece çok az konuğun davet edildiği öğrenildi. Çifte yakın bir kaynak yıldızlarla dolu davetli listesinde Robert Downey JrChris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi Chris Evans’ın Marvel'daki rol arkadaşlarının da yer aldığını açıkladı. 

KONUKLARA GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTILAR

People dergisine göre; düğünde ayrıca John Krasinski, eşi Emily Blunt, Elsa Pataky ve Susan Downey de yer aldı. Bu yıldızlarla dolu sade tören için sıkı güvenlik önlemleri alınması da dikkatlerden kaçmadı. Davetliler törenden önce bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Bununla da yetinmeyen Chris Evans ve Alba Baptista, aynı zamanda törende davetlilerin telefon kullanmasına da izin vermedi ve herkesin cep telefonları nikahtan önce toplandı.

YUVA KURMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

42 yaşındaki Evans, 26 yaşındaki Alba ile olan ilişkisini ocak ayında paylaştığı bir videoda doğrulamıştı. Kasım ayında basına yansıyan haberlerde ünlü yıldızın Alba Baptista’yla bir yıldan fazladır birlikte olduğu ve ilişkinin giderek ciddileştiği ortaya çıkmıştı.

Chris Evans, geçen yıl verdiği bir röportajda yuva kurmak istediğini söylemiş, özel hayatında da çok mutlu ve huzurlu olduğunu açıklamıştı. “İster aktör, ister ressam, ister yazar olsun, en iyi sanatçıların çoğunu okuduğunuzda, çoğu en çok gurur duydukları şeyin yaptıkları iş olmadığını, ilişkilerle ilgili olduğunu itiraf ediyor; kurdukları aileler, buldukları aşk, paylaştıkları sevgi.” diyen Evans 41 yıllık hayatında bunun eksikliğini hissettiğini de söylemişti.

 


Player Alanı
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