Aldatan sevgiliyi akıllı saat ele verdi: 20 farklı kadınla konuştuğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:06

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:06

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 26 yaşındaki model Christina Podolyan, eski sevgilisinin kendisini sayısız kadınla aldattığını Apple Watch sayesinde öğrendiğini açıkladı.

TikTok'ta, yaşadığı olayı detaylı bir şekilde paylaşan genç kadın, hikayesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Podolyan, uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde sevgilisi Fred’e güvendiğini, ancak onun bu güveni nasıl suistimal ettiğini fark etmediğini belirtti. Bir gece iş seyahatindeyken, en yakın arkadaşından gelen bir telefon her şeyin seyrini değiştirdi. Arkadaşı, Fred'in bir kulüpte başka bir kadınla vakit geçirdiğini ve numaralarını birbirlerine verdiklerini söyledi.

Olayın ardından Fred, kendisini savunmaya çalışarak, "Sadece nazik olmak için numarasını aldım. Herkesin önünde onu reddedemezdim," şeklinde bir açıklama yaptı. Podolyan, bu açıklamayı kabul etse de içten içe şüpheleri büyümeye devam etti.

APPLE WATCH GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bir gün Fred’in yatağının yanında duran Apple Watch'u fark eden Podolyan, cihazın mesajlarını kontrol etti. Apple Watch’un, iPhone ile senkronize olduğunu ve Fred’in iPhone’undan sildiği mesajların saat üzerinde hala durduğunu keşfetti.

20 FARKLI KADIN

Podolyan, saat üzerinden yaptığı incelemede Fred’in 20 farklı kadınla mesajlaştığını ve bu kadınların her birini sahte isimlerle kaydettiğini fark etti. Mesajlarda "Bu gece seni görmeyi çok isterim" ve "Seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" gibi ifadeler bulunuyordu.

Olayın ardından Fred’le yollarını ayıran Podolyan, TikTok videosunda diğer kadınlara da bir mesaj verdi: "Kadınlar, içgüdülerinize güvenin. Eğer bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız, haklı olabilirsiniz. Apple Watch, aldatmayı saklamak için iyi bir araç değil."

Podolyan’ın hikayesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede yüzlerce yorum aldı.