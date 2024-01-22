'Aldatılırsanız ne yaparsınız' sorusuna Aslı Tandoğan'dan gündem olan açıklama

Aslı Tandoğan, alışveriş merkezinde görüntülendi. Oyuncu, "Aldatılsanız tepkiniz ne olur?" sorusuna gündem olacak bir yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:13
'Aldatılırsanız ne yaparsınız' sorusuna Aslı Tandoğan'dan gündem olan açıklama
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Çocuklarına karne hediyesi almaya geldiği Akmerkez'de görüntülenen Aslı Tandoğan, sömestr tatili için çocuklarına hediye bakmaya geldiğini söyledi.

Oyuncu, "Çocuklar tatile girdi. Bizim de mesaimiz başladı. Atlas ve Arya'nın karneleri güzel. Karne hediyelerini almaya geldim. Ailece kar tatili yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Tandoğan "Aldatılsanız tepkiniz ne olur?" sorusu üzerine "Zor sorular bunlar. Ben şu an çocuk konseptindeyim. Affeden insanlar oluyor, benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi, umarım da gelmez. Büyük kelimeler kullanmak istemiyorum, başa gelince karar verilecek bir durum. İşin içinde aşk ve sevgi olunca taviz verebiliyorsun kendinden" yanıtını verdi.


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