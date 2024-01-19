Şarkıcı Yıldız Tilbe kendisine soru soran muhabirleri azarladı: 'İnsanı kızdırıyorsunuz!'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:02

Güncelleme: 19.01.2024 - 13:02

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin geçen günlerde yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Tilbe, sosyal medya hesabından iyi olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe, kendisine soru soran muhabirlere sinirlendi. Tilbe, “Hayır istemiyorum! Açım açım. Çekilin önümden” dedi ve soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Tilbe’ye sosyal medyada da gündem olan sağlık durumu soruldu. Sinirlenen ünlü sanatçı, “İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter” diyerek sert tepkiler verdi.



