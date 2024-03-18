Aldatılmıştı, Shakira'dan açıklama: 'Aşkım için kariyerimi askıya aldım'

Gerard Pique ile Shakira'nın 12 yıl süren ilişkileri, ihanet sebebiyle olaylı bir şekilde noktalanmıştı. Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı, Gerard Pique yüzünden kariyerinin uzun yıllar arka planda kaldığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:44
Aldatılmıştı, Shakira'dan açıklama: 'Aşkım için kariyerimi askıya aldım'
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Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.

Gerard Pique'nin Shakira'yı aldattığı, evlerinin buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. Zira; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözlerine eklemişti.

Shakira, aldatıldıktan sonra iki çocuğuyla birlikte Barcelona'dan ayrılarak Miami'ye yerleşmişti.

Tüm bunların ardından kendisine yeni bir hayat kuran Shakira, Sunday Times'a verdiği yeni röportajında, "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için kariyerimi askıya aldım, böylece o futbol oynayabilecekti" ifadelerini kullandı.

Shakira, ayrıca "Aşk için çok fazla fedakârlık yaptım" diye konuştu.

47 yaşındaki Shakira, 37 yaşındaki Pique ile ilk kez 2010'da, ünlü şarkıcının Dünya Kupası için seslendirdiği 'Waka Waka This Time for Africa' şarkısının müzik videosunun setinde tanışmıştı.


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