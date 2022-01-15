Alec Baldwin, arama emrinden bir ay sonra telefonunu teslim etti
ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in silahını yanlışlıkla ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı kaza hakkındaki soruşturmada mahkeme, Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkarmıştı. Ünlü oyuncu, bu emirden bir ay sonra telefonunu polise teslim etti.
Amerikalı aktör Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimi sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma kapsamında cep telefonunu teslim etti.
Santa Fe Bölge İlçe Ofisi ve Baldwin'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, Baldwin'in, şahsi cep telefonunu, yazılı, fotoğraflı veya videolu paylaşımlarının incelenmesi için New Mexico eyaleti yetkililerine verdiği belirtildi.
ARAMA EMRİ 1 AY ÖNCE ÇIKARILMIŞTI
NTV'de yer alan habere göre; açıklama, film setindeki kazayla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak Santa Fe İlçesi Şerif Ofisinin bir ay önce arama emri çıkarılmasına rağmen telefonun henüz teslim edilmediğini bildirmesinin ardından geldi.
Yetkililer, set kazasıyla ilgili arama emrinde, Baldwin'in telefonundaki mesaj, fotoğraf, görüntü, e-posta yazışmaları ve internette arama geçmişiyle birlikte konum bildirim bilgilerinin de araştırılması gerektiğini ifade etmişti.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Oyuncu Baldwin, geçen hafta sonu Instagram'da telefonunu teslim edeceğini, ancak öncesinde özel iletişim bilgilerinin korunduğundan emin olmak istediğini belirtmişti.
Park halindeki arabasında çektiği videoda aktör şunları söylemişti:
"Tam olarak ne istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Öylece telefonunuza bakıp fotoğraflarınızı ya da eşinize gönderdiğiniz aşk mektuplarını veya elinizdekileri alamazlar. Ancak tabii ki tüm bunlara yüzde 1000 uyacağız."
NE OLMUŞTU?
Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu.
19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.
Baldwin, olay sonrası verdiği ilk röportajda, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.
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