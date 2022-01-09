Alec Baldwin, arama emrine rağmen telefonunu polise teslim etmedi

09 Ocak 2022 Pazar, 17:22

Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili soruşturmada yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi. Aktör, cumartesi Instagram'da paylaştığı videoda arama emrine uymadığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunu dile getirdi.

Independent'in haberine göre, "Bu bir süreç" diyen Baldwin sürecin başka bir eyaletteki müfettişlerin kendi yaşadığı eyalette telefonunu incelemek için başvuru yapmasını da içerdiğini ifade etti.

ARAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentindeki mahkeme belgelerine göre Baldwin'in cep telefonu için geçen ay bir arama emri çıkarıldı.

Yetkililerin Rust'ın yapımıyla ilgili olarak sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajları, arama kayıtlarını, dijital fotoğrafları ve videoların yanı sıra özel mesajları elde etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Park halindeki arabasında çektiği videoda aktör şunları söyledi:

"Tam olarak ne istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Öylece telefonunuza bakıp fotoğraflarınızı ya da eşinize gönderdiğiniz aşk mektuplarını veya elinizdekileri alamazlar. Ancak tabii ki tüm bunlara yüzde 1000 uyacağız."

NE OLMUŞTU?

42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, 21 Ekim'de Bonanza Creek Ranch'te bir sahnenin provasının alındığı sırada vurularak hayatını kaybetmişti. Silahın ateşlenmesi nedeniyle 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.

Hem Baldwin hem de film yapımcılarına 19 Kasım'da dava açılmıştı. Söz konusu davanın dosyasında sahne için silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in bilerek dolu silahı ateşlediği öne sürülmüştü.

Yaşananların ardından ilk verdiği röportajda aktör silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini belirtmişti.

Kimseyi kasten hedef almadığını ifade eden Baldwin sahnede kullanılan silahı Hutchins'ın söylediği yere doğrulttuğunu söylemişti.