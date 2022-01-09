Alec Baldwin, arama emrine rağmen telefonunu polise teslim etmedi
ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in silahını yanlışlıkla ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı kaza hakkındaki soruşturmada mahkeme, Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkarmıştı. Telefonunu polise teslim etmeyen ünlü aktör, Instagram'da paylaştığı videoda ise arama emrine uymadığı yönündeki iddiaların 'yalan' olduğunu dile getirdi.
Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın
çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olan
silah kazasıyla ilgili soruşturmada yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.
Aktör, cumartesi Instagram'da paylaştığı videoda arama emrine uymadığı
yönündeki iddiaların "yalan" olduğunu dile getirdi.
Independent'in haberine göre, "Bu bir süreç" diyen
Baldwin sürecin başka bir eyaletteki müfettişlerin kendi yaşadığı eyalette
telefonunu incelemek için başvuru yapmasını da içerdiğini ifade etti.
ARAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI
ABD'nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentindeki mahkeme
belgelerine göre Baldwin'in cep telefonu için geçen ay bir arama emri
çıkarıldı.
Yetkililerin Rust'ın yapımıyla ilgili olarak sosyal medya
platformlarında paylaşılan mesajları, arama kayıtlarını, dijital fotoğrafları
ve videoların yanı sıra özel mesajları elde etmeye çalıştığı belirtiliyor.
Park halindeki arabasında çektiği videoda aktör şunları
söyledi:
"Tam olarak ne istediklerini belirtmeleri gerekiyor.
Öylece telefonunuza bakıp fotoğraflarınızı ya da eşinize gönderdiğiniz aşk
mektuplarını veya elinizdekileri alamazlar. Ancak tabii ki tüm bunlara yüzde
1000 uyacağız."
NE OLMUŞTU?
42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, 21 Ekim'de
Bonanza Creek Ranch'te bir sahnenin provasının alındığı sırada vurularak
hayatını kaybetmişti. Silahın ateşlenmesi nedeniyle 48 yaşındaki yönetmen Joel
Souza da yaralanmıştı.
Hem Baldwin hem de film yapımcılarına 19 Kasım'da dava
açılmıştı. Söz konusu davanın dosyasında sahne için silah kullanılmasını
gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in bilerek dolu silahı ateşlediği
öne sürülmüştü.
Yaşananların ardından ilk verdiği röportajda aktör silahta
gerçek mermi olduğunu bilmediğini belirtmişti.
Kimseyi kasten hedef almadığını ifade eden Baldwin sahnede kullanılan silahı Hutchins'ın söylediği yere doğrulttuğunu söylemişti.
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