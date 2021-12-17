Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin davasında yeni gelişme

Alec Baldwin'in sette kazayla Rust filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir karar alındı. Baldwin'in telefonu için arama emri çıkarıldı. Baldwin, olayda 'tetiği çekmediğini' savunurken, "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" ifadelerini kullanmıştı. Savcı Mary Carmack ise "Setteki kimse temize çıkmadı" demişti.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 10:11
Görüntü yönetmeninin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin davasında yeni gelişme
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri sırasında, kuru sıkı tabancayla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin de yaralanmasına yol açtığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Trajik olayın yaşandığı New Mexico eyaletinde mahkeme, Baldwin'in cep telefonu için arama kararı çıkardı. Mahkeme, telefonda, yürütülen soruşturmayla bağlantılı bir kanıt olabileceğine hükmetti.

Sözcü'nün aktardığına göre Baldwin'in avukatı Aaron Dyer, “Kanıtların müvekkilimin suçsuzluğunu kanıtlayacağına eminiz” dedi.

'TETİĞİ ÇEKMEDİM' DEMİŞTİ

Ekimde yaşanan olayda Baldwin'in tabancayla prova yaparken görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması dünyayı şoke etmişti. Kuru sıkı tabancaya yanlışlıkla gerçek mermi konduğu belirtilmişti.

Baldwin, bir süre önce verdiği röportajda, tetiği çekmediğini ve silahın birden patladığını söylemişti. Ünlü oyuncu, “Ben asla kimseye silahımı doğrultup tetiği çekmem” demişti. Aktör ayrıca polisle tam bir işbirliği içinde olduğunu da ifade etmişti.

Polis soruşturması sette Balwin'in kullandığı silaha gerçek kurşunların nasıl ve kim tarafından konulduğuna odaklanıyordu. Kayıtlara göre Baldwin, silahın boş olduğuna inanıyordu.

Baldwin, kovboy filmi 'Rust'ın hem başrolü hem de yapımcısıydı.

Ünlü oyuncu, açılan davada “sorumsuzca davranmakla” ve güvenlik prosedürlerine uymamakla suçlanıyor.


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