Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda ses kaydı ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in film setinde yaşanan ölüm, dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Görüntü yönetmeninin yaşamına mal olan olayda, kuru sıkı silaha gerçek merminin nasıl ve kim tarafından yerleştirildiği henüz netlik kazanmadı. Ancak olayın hemen ardından acil durum hattı 911’i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı.
Fotoğraflar: AP
Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin başrolünü üstlendiği "Rust" filminin çekimleri sırasında kurusıkı olduğu iddia edilen tabanca ile görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürmüş ve yönetmeni de yaralamıştı.
Dünyanın konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
SET ÇALIŞANI ACİL DURUM HATTINI ARAMIŞ
42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği trajik olayın hemen ardından acil durum hattı 911'i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı.
Set çalışanının kayıtta, silahı kontrol etmesi gereken kişinin yardımcı yönetmen olduğunu vurgulaması da dikkat çekiyor.
Yardımcı yönetmen ise mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadesinde, silahın dolu olduğunu bilmediğini savunmuştu. Yine mahkeme kayıtlarına göre, olaydan hemen önce ünlü aktöre silahı kullanmanın güvenli olduğu söylendi.
NTV’de yer alan habere göre; acil tıp hizmeti çalışanı ve set çalışanının konuşmaları ise şöyle:
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Acil durumun yaşandığı yer tam olarak neresi?
- Set Çalışanı: Bonanza Creek çiftliğinde, 2 kişi film setinde kurusıkı bir silahla yanlışlıkla vuruldu. Acil yardıma ihtiyacımız var, hadi!
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Hatta kalın size yardımı ulaştıracağız. Tamam mı?
- Set Çalışanı: Tamam
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Adınız nedir?
- Set Çalışanı: Naomi Mitchell. Yardıma ihtiyacımız var. Yönetmenimiz ve kameramanımız vuruldu. Onları yola mı götürecekler?
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Silah dolu muydu? Gerçek mermi mi vardı? Nasıl oldu?
- Set Çalışanı: Size bunu söyleyemem!
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Tamam. Elimde ateşlenen bir silah nedeniyle 2 yaralımız var. Tamam onalrı oradan alıyoruz. Benimle hatta kalın lütfen.
-Set çalışanı: Tamam bu... Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğle yemeğinde revizeleri sordu, o... gördünüz mü?
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Ve bana bağırdı. Silahları kontrol etmeliydi. Bu onun sorumluluğuydu.
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Kaç kişi yaralandı?
- Set çalışanı: Benim bildiğim 2 kişi. Ben oturuyordum. Biz prova yapıyorduk ve patladı ve dışarı koştum. Hepimiz dışarı koştuk.
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