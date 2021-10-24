Yönetmenin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin'in rol arkadaşı 'kazaya' ilişkin konuştu

24 Ekim 2021 Pazar, 15:41

"Rust" filminin setinde yaşanan bir kaza sonucu görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına neden olan oyuncu Alec Baldwin'in filmdeki rol arkadaşı John C. Ashton, olaya ilişkin açıklama yaptı.

WebTekno'nun haberine göre, olaya dair açıklama yapan John C. Ashton, “Keşke bunun yaşanmaması için önlemler alınmış olsaydı. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şerif anlatacak, bu yüzden söyleyemem" dedi.

Sette yaşanan olayın ardından pek çok kadro ve ekip arkadaşının destek için bir danışmana başvuracağını düşündüğünü de söyleyen Ashton, film endüstrisinin güvenlik protokollerine dair herhangi bir çıkarım yapmadan önce olayla ilgili daha fazla bilginin gelmesini bekleyeceğini aktardı.

Ayrıca Ashton'ın yaşanan kazayı, çekimler için Denver’deki evinden Santa Fe’ye gittiği sırada kostüm şirketinin araması ve pazar günkü çekimin iptal olduğunu söylemesi sayesinde öğrendiği belirtildi.

Filmin başrolü olmasının yanı sıra yapımcılarından birisi de olan Baldwin’e sempati duyduğunu da aktaran Ashton, “Başına bu geldiği için berbat bir halde olmalı. Onun için kötü hissediyorum, eminim ki ızdırap içindedir. Öyle olmasını beklerim. Alışması biraz vakit alacaktır, kim olsa alırdı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, "Rust" filminin çekimleri sırasında oyuncu Alec Baldwin’in elindeki tabanca patlayarak görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve yönetmen Joel Souza’nın ağır yaralanmasına sebep oldu.

Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Baldwin’e verilen sahne silahının mermiyle dolu olduğu ancak kullanımının güvenli olduğu belirtildi.