Yönetmenin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin'in rol arkadaşı 'kazaya' ilişkin konuştu
Oyuncu Alec Baldwin, film setindeki görüntü yönetmenini 'yanlışlıkla' vurarak öldürmüştü. Olayla ilgili ilk kez konuşan, Baldwin'in rol arkadaşı John C. Ashton, gerekli önlemlerin alınmış olması gerektiğini kaydetti.
"Rust" filminin setinde yaşanan bir kaza sonucu
görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına neden olan oyuncu Alec
Baldwin'in filmdeki rol arkadaşı John C. Ashton, olaya ilişkin açıklama yaptı.
WebTekno'nun haberine göre, olaya dair açıklama yapan John C. Ashton, “Keşke bunun yaşanmaması için önlemler alınmış olsaydı. Ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şerif anlatacak, bu yüzden söyleyemem" dedi.
Sette yaşanan olayın ardından pek çok kadro ve ekip arkadaşının destek
için bir danışmana başvuracağını düşündüğünü de söyleyen Ashton, film
endüstrisinin güvenlik protokollerine dair herhangi bir çıkarım yapmadan önce
olayla ilgili daha fazla bilginin gelmesini bekleyeceğini aktardı.
Ayrıca Ashton'ın yaşanan kazayı, çekimler için Denver’deki
evinden Santa Fe’ye gittiği sırada kostüm şirketinin araması ve pazar günkü
çekimin iptal olduğunu söylemesi sayesinde öğrendiği belirtildi.
Filmin başrolü olmasının yanı sıra yapımcılarından birisi de
olan Baldwin’e sempati duyduğunu da aktaran Ashton, “Başına bu geldiği için
berbat bir halde olmalı. Onun için kötü hissediyorum, eminim ki ızdırap
içindedir. Öyle olmasını beklerim. Alışması biraz vakit alacaktır, kim olsa
alırdı" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, "Rust"
filminin çekimleri sırasında oyuncu Alec Baldwin’in elindeki tabanca patlayarak
görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve yönetmen Joel Souza’nın ağır
yaralanmasına sebep oldu.
Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşen olayda, Baldwin’e verilen sahne silahının mermiyle dolu olduğu ancak kullanımının güvenli olduğu belirtildi.
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