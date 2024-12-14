Aleyna Tilki iş ilanı verdi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 19:04

Güncelleme: 14.12.2024 - 19:04

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer sosyal medya hesabından verdiği iş ilanı ile gündem oldu.

Tilki, şoförü ile yollarını ayırdığını açıklayarak yeni şoför aradığını belirtti.

Aleyna Tilki'nin X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum"