Aleyna Tilki'den 'çocuk fenomen' isyanı: Ebeveynleri yargılansın!
Şarkıcı Aleyna Tilki, 0-12 yaş arası çocukların modellik yapmasına fenomen olmasına karşı çıktı. Çocukların istismar edildiğini söyleyen Tilki, "Çocuğun her uzvunu paylaşan ebeveynler yargılansın, tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü.
Yaptığı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren 23 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, küçük çocukların model ve fenomen olmasına karşı çıktı.
Çocuklarının her uzvunu paylaşan ailelerin tacizcilerden farkı olmadığını söyleyen şarkıcı, yargılanmaları gerektiğini belirtti.
"ÇOCUKLARIN FENOMEN OLMASINA KARŞIYIM"
X hesabından paylaşım yapan genç şarkıcı, çocuklarını paylaşan bazı ebeveynlere şu sözlerle seslendi:
"Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar. 'Güzel çocuk doğurdum' deyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip paylaşan bir de üstüne onun adına post atan ebeveynler yargılansın. Tacizcilerden farkları olmadığını düşünüyorum."
Ben bu 0-12 yaş arası bebek kıvamında çocukların modellik falan yapıp fenomen olmasına çok karşıyım. Herkes tarafından istismar edildiklerini düşünüyorum ve büyüdüklerinde çok mutsuz insanlar olacaklar.— Aleyna Tilki (@aleynatilki) September 21, 2023
Güzel çocuk doğurdum diyip çocuğun her karışını kendi uzvuymuş gibi çekip…
Tilki'nin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Tilki'yi desteklerken bazıları da "Sen de küçük yaşlarda sahneye çıktın" diyerek tepki gösterdi.
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