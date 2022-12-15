Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen açıklama: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim!

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:43

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçmiş konserlerinden birine ait görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Tilki, paylaşımında kötü haberi hayranlarına şu sözlerle duyurdu:

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış. Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. Açıp sonuna kadar dinleyin, çok güzel bir tbt" dedi.