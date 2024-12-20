Hadise 'Aleyna Tilki'yi sevmiyor' tartışmalarına son noktayı koydu!
Hadise, katıldığı bir programda sevmediği bir şarkıcıdan bahsederek merak uyandırdı. Emrah Karaduman, Hadise’nin bahsettiği ismin Aleyna Tilki olduğunu açıkladı. Hadise ise, Tilki’nin "Bekleyenim" şarkısını paylaşıp, "Ne güzel yazmışsın Aleyna" notunu düşerek tartışmalara son noktayı koydu.
Hadise’nin bir programda yaptığı açıklama, magazin dünyasında büyük merak uyandırdı. Ünlü şarkıcının sevmediği bir meslektaşından bahsetmesi üzerine konu uzun süre tartışıldı. Şarkıcı ve DJ Emrah Karaduman ise o ismin Aleyna Tilki olduğunu açıkladı.
"HİÇ SEVMİYORUM" DEMİŞTİ
İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, “Şu şarkı keşke benim olsaydı dediğin bir şarkı var mı?” sorusuna “Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum” yanıtını vermişti.
Bu açıklama üzerine Hadise’nin hangi şarkıcıyı kastettiği büyük merak konusu oldu.
EMRAH KARADUMAN'DAN AÇIKLAMA
Ünlü aranjör ve DJ Emrah Karaduman, X’te bir kullanıcının, o ismin Demet Akalın olabileceği yönündeki yorumuna yanıt verdi.
Karaduman, "Hiçbiri. Cevapsız Çınlama... İlk Hadise’ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje çıkarmak istemedi. Aleyna'nın nasibiymiş. Tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte" açıklamasını yaptı.
Karaduman, 2016’da Aleyna Tilki ile birlikte "Cevapsız Çınlama" şarkısına imza atmıştı.
HADİSE’DEN SÜRPRİZ PAYLAŞIM
Aleyna Tilki’nin adının bu tartışmalara karışmasının ardından Hadise uzun süre sessizliğini korudu. Ancak ünlü şarkıcı, sessizliğini Aleyna Tilki’nin "Bekleyenim" şarkısını paylaşarak bozdu. Hadise, paylaşımına “Ne güzel yazmışsın Aleyna” notunu ekleyerek dikkat çekti.
Hadise’nin bu paylaşımı, tartışmalara bir yanıt olarak değerlendirildi.
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