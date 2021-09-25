Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Ben gidiyorum
İki yıldır zor günlerden geçtiğini söyleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ise, “2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim” açıklamasında bulunmuştu.
Londra'ya giden Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayranlarına veda etti.
Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, “4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet” notunu düştü.
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