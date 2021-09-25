İklim aktivisti Laura Amherst canlı yayına çıplak çıktı

25 Eylül 2021 Cumartesi, 10:08

İklim aktivisti Laura Amherst, bir İngiliz kanalının gündüz programında Phillip Schofield ve Holly Willoughby'ye Extinction Rebellion'ın konuğu oldu.

Yayına çıplak çıkan Amherst, üzerinde "Daha fazla boş hedef yok" yazılı bir pankart tuttu.

Sunucular, Amherst'e iklim krizine dikkati çekmek için neden çıplaklığı kullandığını sordu.

Aktivist, "Gezegenin kurtarılmasına yardım etmek için üstsüz protesto ediyorum" dedi ve çıplak olmamayı tercih edeceğini ancak bu şekilde daha çok insanın ilgisini çekebildiğini belirtti.

Yayından sonra sosyal medyada bazı kullanıcılar aktiviste tepki gösterirken bazıları da eylemi için kutladı.

Amherst, 'üstsüz protestocu' adıyla anılıyor.



