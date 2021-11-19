Gökhan Özoğuz'dan, 'Japonya' örneğini veren AKP'li Cahit Özkan'a tepki
Şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? 'Nasıl başarısız bir ekonomiyiz' diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu?" sözlerini kullanan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Özoğuz, "Hayır sonra cehalet denince alınma gücenme oluyor" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler gündemdeki yerini koruyor.
Dolar kurunun 'bahane' edildiğini söyleyen Özkan, konuşmasında, "Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu? 'Nasıl başarısız bir ekonomiyiz' diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Özkan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, söz konusu ifadelere bir tepki de şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.
Twitter'dan Özkan'ın konuşmasını alıntılayan Özoğuz, "İşte bu doğru olmayan örneklerle hedef şaşırtmaya çalışmalardan bıktı insanlar. Bu şey değil mi? 'Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz!' Hayır sonra cehalet denince alınma gücenme oluyor" sözlerini kullandı.
Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde:
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