Ali Altay kimdir? Ali Altay kaç yaşında, nereli? Ali Altay'ın şarkıları...
Ali Altay'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Ali Altay kimdir? Ali Altay kaç yaşında, nereli? Ali Altay'ın şarkıları...
Ali Altay'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ali Altay kimdir? Ali Altay kaç yaşında, nereli? Ali Altay'ın şarkıları...
ALİ ALTAY KİMDİR?
Ali Altay 1983 yılında Antalya'da doğdu. 9 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle müzik hayatına başlayan Altay, henüz 20'li yaşlarındayken kendi grubunu kurdu, solistlik yaptı.
1999'da Ali Altay, "Aşkın Yanımda'' isimli Anadolu Rock tarzı albümünü piyasaya sürdü. 2002'de de "Sen Beni Unut / Terk-i Diyar" isimli albümünü çıkardı. 2005'te önce çıkış şarkısı "Olmaz mı" ile aynı isimi koymayı düşündüğü ancak "Ey Aşk" ismini verdiği müzik albümü ile tanındı.
ALİ ALTAY'IN ŞARKILARI NELER?
Bilinmeyen Saati Uygulaması - 2016
Sultan Süleyman - 2012
Kelepçem - Zincirim
Olmaz Mı - 2005
Merak Etme Sen - 2005
Giderim - 2005
Bu Şehirden Gittiğin Gün - 2005
Mecburiyet Caddesi - 2008
Zor Yıllar - 2014
Savaşa Hayır Mecburiyet Caddesi - 2008
Hekimoğlu - 2015
Sen Beni Aşktan Koru Allahım - 2008
Zalim - 2005
Yarim Nerde - 2005
Herkes Gitti Sende Durma - 2008
Aman - 2005
Muhabbet - 2005
Yanarım - 2014
İnce Memet - 2007
İşte Hayat - 2014
Demedim Mi - 2008
Çeşminaz - 2008
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