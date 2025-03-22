Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:21

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:21

Ali Altay'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ali Altay kimdir? Ali Altay kaç yaşında, nereli? Ali Altay'ın şarkıları...

ALİ ALTAY KİMDİR?

Ali Altay 1983 yılında Antalya'da doğdu. 9 yaşında ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle müzik hayatına başlayan Altay, henüz 20'li yaşlarındayken kendi grubunu kurdu, solistlik yaptı.

1999'da Ali Altay, "Aşkın Yanımda'' isimli Anadolu Rock tarzı albümünü piyasaya sürdü. 2002'de de "Sen Beni Unut / Terk-i Diyar" isimli albümünü çıkardı. 2005'te önce çıkış şarkısı "Olmaz mı" ile aynı isimi koymayı düşündüğü ancak "Ey Aşk" ismini verdiği müzik albümü ile tanındı.

ALİ ALTAY'IN ŞARKILARI NELER?

Bilinmeyen Saati Uygulaması - 2016

Sultan Süleyman - 2012

Kelepçem - Zincirim

Olmaz Mı - 2005

Merak Etme Sen - 2005

Giderim - 2005

Bu Şehirden Gittiğin Gün - 2005

Mecburiyet Caddesi - 2008

Zor Yıllar - 2014

Savaşa Hayır Mecburiyet Caddesi - 2008

Hekimoğlu - 2015

Sen Beni Aşktan Koru Allahım - 2008

Zalim - 2005

Yarim Nerde - 2005

Herkes Gitti Sende Durma - 2008

Aman - 2005

Muhabbet - 2005

Yanarım - 2014

İnce Memet - 2007

İşte Hayat - 2014

Demedim Mi - 2008

Çeşminaz - 2008