Melike Demirağ kimdir? Melike Demirağ kaç yaşında, nereli? Melike Demirağ filmleri...
Melike Demirağ'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Melike Demirağ kimdir? Melike Demirağ kaç yaşında, nereli? Melike Demirağ filmleri...
Melike Demirağ'ın yaşamı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Melike Demirağ kimdir? Melike Demirağ kaç yaşında, nereli? Melike Demirağ filmleri...
MELİKE DEMİRAĞ KİMDİR?
Melike Demirağ, 3 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi şarkıcı ve sahne sanatçısı Rüçhan Çamay, babası ise film yapımcısı ve yönetmen Turgut Demirağ'dır. Melike, Üsküdar Türk Kız Koleji'nden mezun oldu. 1971 yılında babasının yönetmenliğini yaptığı Üç Kızgın Cengaver filmiyle sinema oyunculuğuna adım attı.
1983'te Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile eşi Şanar Yurdatapan ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkarıldı.
MELİKE DEMİRAĞ EVLİ Mİ?
Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan ile 28 Aralık 1976'da evlendi. Bu evlilikten Zeynep Ferah ve Can adında iki çocuğu oldu. Çift 1994 yılında boşandı.
1995 tarihinde Orhan Çetin ile evlendi. Evlilikleri 2020 yılında sonlandı.
MELİKE DEMİRAĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1971 - Üç Kızgın Cengaver
1974 - Arkadaş
1978 - Sürü
2001 - Şöhret Sandalı
2003 - Gönderilmemiş Mektuplar
MELİKE DEMİRAĞ'IN ŞARKILARI...
45'likleri
1974: Arkadaş / İsimsiz Kahramanlar
1975: Hadi Canım Sen De / Merhaba
1975: Ninni / Ağlamak Ayıp Değil
1976: Ne Olmuş Sana / Pışşık
1977: Aşk Bestesi / Hani
1977: Elele / Niçin
1977: İnsanız Biz / Vur Şu Sazın Tellerine
Albümleri
1977: Merhaba Arkadaş
1977: Güneş Yine Doğacak
1978: Yeter Artık
1979: 79 Yılında
1980: Makina Yiyor Beni
1982: Demir Parmaklıklar Arkasındaki Türkiye'den Özgürlük Şarkıları
1985: Bu Memleket Bizim
1989: İstanbul'da Olmak: Anadolu
1991: Hariçten Gazel (Alışamadım)
1992: Merhaba Arkadaş
1993: Kim Kime Dum Duma
1994: Melike Demirağ 94 Yılında
1997: Ruhlar Şehri
2009: Geri Dönüşüm
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