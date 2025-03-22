Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:41

Güncelleme: 22.03.2025 - 21:41

Melike Demirağ'ın yaşamı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Melike Demirağ kimdir? Melike Demirağ kaç yaşında, nereli? Melike Demirağ filmleri...

MELİKE DEMİRAĞ KİMDİR?

Melike Demirağ, 3 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi şarkıcı ve sahne sanatçısı Rüçhan Çamay, babası ise film yapımcısı ve yönetmen Turgut Demirağ'dır. Melike, Üsküdar Türk Kız Koleji'nden mezun oldu. 1971 yılında babasının yönetmenliğini yaptığı Üç Kızgın Cengaver filmiyle sinema oyunculuğuna adım attı.

1983'te Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile eşi Şanar Yurdatapan ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

MELİKE DEMİRAĞ EVLİ Mİ?

Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan ile 28 Aralık 1976'da evlendi. Bu evlilikten Zeynep Ferah ve Can adında iki çocuğu oldu. Çift 1994 yılında boşandı.

1995 tarihinde Orhan Çetin ile evlendi. Evlilikleri 2020 yılında sonlandı.

MELİKE DEMİRAĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1971 - Üç Kızgın Cengaver

1974 - Arkadaş

1978 - Sürü

2001 - Şöhret Sandalı

2003 - Gönderilmemiş Mektuplar

MELİKE DEMİRAĞ'IN ŞARKILARI...

45'likleri

1974: Arkadaş / İsimsiz Kahramanlar

1975: Hadi Canım Sen De / Merhaba

1975: Ninni / Ağlamak Ayıp Değil

1976: Ne Olmuş Sana / Pışşık

1977: Aşk Bestesi / Hani

1977: Elele / Niçin

1977: İnsanız Biz / Vur Şu Sazın Tellerine

Albümleri

1977: Merhaba Arkadaş

1977: Güneş Yine Doğacak

1978: Yeter Artık

1979: 79 Yılında

1980: Makina Yiyor Beni

1982: Demir Parmaklıklar Arkasındaki Türkiye'den Özgürlük Şarkıları

1985: Bu Memleket Bizim

1989: İstanbul'da Olmak: Anadolu

1991: Hariçten Gazel (Alışamadım)

1992: Merhaba Arkadaş

1993: Kim Kime Dum Duma

1994: Melike Demirağ 94 Yılında

1997: Ruhlar Şehri

2009: Geri Dönüşüm