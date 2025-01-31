Tuta kimdir? Galatasaray'la adı anılan Tuta kaç yaşında, nereli? Tuta hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılı kulübün yıldız futbolcu Tuta'ya teklif yapacağı iddia edildi. Tuta kimdir? Galatasaray'la adı anılan Tuta kaç yaşında, nereli? Tuta hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un önderliğinde transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı kırmızılı takım birçok futbolcuyu listesine alırken adı gündeme gelen Tuta'ya resmi teklif yapılacağı öne sürüldü. Peki, Tuta kimdir? Galatasaray'la adı anılan Tuta kaç yaşında, nereli? Tuta hangi takımlarda oynadı?
TUTA KİMDİR?
Asıl adı Lucas Silva Melo olan defans oyuncusu 4 Temmuz 1999 yılında Brezilya, Sao Paulo'da dünyaya geldi. Hava toplarında ve etkili fiziğiyle gösterdiği sert savunma oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.
TUTA HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
Tuta, futbol hayatına Sao Paulo FC'nin altyapı takımlarında başladı. 2019 yılında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2019-2020 sezonunu Belçika ekibi Kortrijk ekibinde kiralık olarak geçirdi. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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