Ali Koç kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte biyografisi

11 Mart 2022 Cuma, 17:18

Spora ilgisiyle bilinen Koç Ailesi, taraftarı oldukları spor kulüplerine maddi ve manevi destek olsalar da prensip olarak yönetici olmayı tercih etmiyorlardı. Ali Koç'un 2006-2012 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki dönem asbaşkanlık görevinde bulunmasıyla bu tutumdan vazgeçildi. 2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan seçilen Ali Koç, kişisel servetinden kulübe 150 milyon eurodan fazla para bağışlayarak camiada takdir topladı. Fakat idari konularda taraftarı tatmin edemeyen Ali Koç, özellikle futbolda ve basketbolda yaşanan sportif başarısızlıktan dolayı sık sık eleştiri oklarının hedefi oldu.

ALİ KOÇ'UN HAYAT HİKAYESİ

2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Tam adı Ali Yıldırım Koç'tur. Çiğdem Simavi ile Rahmi Koç çiftinin üçüncü ve son oğludur. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un üçüncü torunudur.

Lise öğrenimini Londra Harrow School'da okudu. Lisans eğitimini Rice Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptı.

Öğrencilik yıllarından itibaren Koç Holding'in çeşitli kademelerinde görev aldı.

1990 yılında J.P. Morgan'da stajyerlik yaptı. Aynı yıl American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katıldı.

Askerlik görevini 1992 yılında yerine getirdi.

Ömer Koç, Mustafa Koç, Vehbi Koç, Rahmi Koç, Ali Koç / 1992

1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı.

1992 yılında abisi Mustafa Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı.

1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve sonraki yıllarda üst düzey görevlerde yer aldı.

2004-2017 yılları arasında 1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanlığını yaptı.

2012 yılında babası Rahmi Koç'tan sonra Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

2013 yılında Bank of America bünyesinde, tanınmış 13 lider ismin görev aldığı 'Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi'ne girdi.

2016 yılında abisi Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

2017 yılında Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Aynı yıl Forbes Türkiye dergisinin 'En Zengin 100 Türk' listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Ali Koç aynı zamanda; Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Koç Finansal Hizmetler, Otokar, Otokoç ve Setur gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanı; Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde (URAK) Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'te Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 33. başkanı seçildi. 2021 yılında yapılan başkanlık seçiminde de koltuğunu korudu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygısını, sevgisini, minnet duygusunu her fırsatta dile getiren Ali Koç, 2021 yılında düzenlenen kongrede, Fenerbahçe futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adının Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu olarak değiştirebileceklerini dile getirdi.

ÖZEL YAŞAMI

1967 doğumlu olan Ali Koç, 2022 yılı itibarıyla 55 yaşında.

2005 yılında Nevbahar Demirağ ile evlendi. Çiftin, iki çocuğu bulunuyor.

Ali Koç 1.81 metre boyunda, 76 kilo ve koç burcu.

Fenerbahçe taraftarı.

Çok iyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @alikoc kullanıcı adıyla yer alıyor.