Yargıya taşınan Kemal Sunal 'hatıra' paralarında yeni karar
Usta sanatçı Kemal Sunal’ın görsellerinin aileden izin alınmadan 'hatıra' avrolarında kullanılması üzerine oğlu Ali Sunal şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itiraz da reddedildi.
Geçtiğimiz yıl Nümismat Özgür Honça tarafından merhum Kemal Sunal‘ın 20’nci ölüm yıldönümü hatıra parası basılmıştı.
Kemal Sunal’ın eşi Hafize Gülderen Sunal ile çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal merhum sanatçı Kemal Sunal’ın görselini kendilerinden izin almadan Avro kağıdı üzerinde kullandıkları gerekçesiyle Nümismat Özgür Honça ve İbrahim Gölgeli hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. 42 yaşındaki oyuncu, Sunal Ailesi olarak Avukat Uğur Güven aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini yayınlamıştı.
“AİLEMİZİN BİLGİ VE İZNİ OLMADAN”
Ali Sunal, sosyal medya paylaşımına "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli Babamız Kemal Sunal’ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında Avukatımız Uğur Güven aracılığıyla Savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız” notunu düşmüştü.
SUNAL’IN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Nümismat Özgür Honça, ‘Manevi veya Mali Haklara Tecavüz’ suçlamasıyla başlatılan soruşturmada savcılığın kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar aldığını aktardı. Sunal Ailesi ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’na yönelik verilen karara itiraz etti.
İtiraz üzerine yapılan incelemede, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararında itiraz ve şikayet dilekçesinin içeriği, soruşturma konusu eylem ve dosya kapsamı ile ilgili toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde kovuşturmaya yer olmadığı"na dair verilen kararda yer alan gerekçeye göre, "kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kamu davasının açılmasını veya soruşturmanın genişletilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı anlaşılmakla itirazın reddi gerektiğinin kanaatine varıldığı" belirtildi.
“KESİNLİK İZNİMİZİ ALMIŞTIK”
Honça konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Geçtiğimiz yıl merhum Kemal Sunal hatırasına anı parası bastırdık. Ailesi önce rızalarının olmadığını belirttiler, daha sonra haklarımızda dava açtılar. Dava 3 ay önce sonuçlandı fakat karara itiraz ettiler. Gerek savcılık gerek bilirkişi raporunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Biz saygısız değiliz, kesinlik iznimizi almıştık. Zaten menajeri ve halkla ilişkiler müdürüyle olan yazışmalar mevcut. Bunları delil olarak sunmuştuk. İtirazlarına rağmen karar kesinleşti, davayı kazandık” dedi.
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