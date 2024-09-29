Sezen Aksu'dan 'Güldür Güldür Show' kadrosuna özel beste

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:47

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:47

Show TV'de yayınlanan ve yapımını BKM’nin üstlendiği “Güldür Güldür Show” 12. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanırken izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, programa özel bir şarkı besteledi.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkı, “Güldür Güldür Show”un oyuncu kadrosu tarafından seslendirildi. Şarkıya özel olarak hazırlanan, müzikal havasındaki klip de Show TV ekranında izleyicilerle buluştu.