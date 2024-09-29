Sezen Aksu'dan 'Güldür Güldür Show' kadrosuna özel beste
Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında yeni sezonda izleyiciye Sezen Aksu sürprizi yaptı.
Show TV'de yayınlanan ve yapımını BKM’nin üstlendiği “Güldür Güldür Show” 12. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanırken izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, programa özel bir şarkı besteledi.
Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkı, “Güldür Güldür Show”un oyuncu kadrosu tarafından seslendirildi. Şarkıya özel olarak hazırlanan, müzikal havasındaki klip de Show TV ekranında izleyicilerle buluştu.
Etiketler: #sezen aksu #Güldür Güldür show
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Ediz Ün, partisinden istifa etti
- Davanın seyrini değiştirecek adım
- Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
- Mansur Yavaş: 106 okul talebini geri çekti
- En sevilen 10 CHP'li milletvekili kim?
- Rusya'dan Türkiye'ye soğuk duş!
- Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
- ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’
- 'Kutlama yapan siyonist İslamcılar asla unutulmamalı'
- New York Belediye Başkanı'na 'Türkiye' suçlamaları