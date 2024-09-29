Sezen Aksu'dan 'Güldür Güldür Show' kadrosuna özel beste

Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında yeni sezonda izleyiciye Sezen Aksu sürprizi yaptı.

Sezen Aksu'dan 'Güldür Güldür Show' kadrosuna özel beste
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:47

Show TV'de yayınlanan ve yapımını BKM’nin üstlendiği “Güldür Güldür Show” 12. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanırken izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, programa özel bir şarkı besteledi.

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkı, “Güldür Güldür Show”un oyuncu kadrosu tarafından seslendirildi. Şarkıya özel olarak hazırlanan, müzikal havasındaki klip de Show TV ekranında izleyicilerle buluştu.


Etiketler: #sezen aksu #Güldür Güldür show

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