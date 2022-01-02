Ali Sunal, Tarkan'a seslendi: 'Kız babası olmak...'

02 Ocak 2022 Pazar, 15:35

Nazlı Kurbanzade ile 2019 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evliliğini iki çocukla taçlandıran Ali Sunal, zaman zaman ailesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşıyor. Geçen aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan ünlü oyuncu, kızlarıyla yeni yıl pozu verdi.

'BİR TÜTÜM EKSİKTİ'

Narin ve Nil adında iki çocuğu olan Sunal, Tarkan'dan sonra tütü giydi. Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, "Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz" mesajını düştü.

TARKAN DA GİYMİŞTİ

Megastar Tarkan da birkaç ay önce kızı Liya ile oynarken tütü giymiş ve bu anları takipçileriyle paylaşmıştı. Yıldız isim paylaşımına; "Rolling Stones t-shirt‘ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt’ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notunu düşmüştü.

Kenan Doğulu, meslektaşının fotoğrafına 'süpersin' yorumunu yapmıştı.