All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte eleme adayı...
Survivor Allstar'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adayının kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu?
Survivor Allstar'da çarşamba günü yarışmacılardan Yasin'in vedasının ardından yeni hafta heyecanla başladı. Yarışmacılar 4 Mayıs akşamında ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da 4 Mayıs'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kadın eleme haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım oldu.
Kırmızı Takım 12-3'lük skorla ilk oyundan galibiyet aldı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylamanın ardından 4 oy alan Yunus Emre eleme adayı oldu.
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