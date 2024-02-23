All Star'da eleme heyecanı sona erdi: 'Bu akşam eleneceğimi hayal etmemiştim!'

Survivor All Star'da eleme heyecanı sona erdi. Yarışmacıların son damlasına kadar mücadele ettiği gecede adaya veda eden isim şaşırttı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:38
All Star'da eleme heyecanı sona erdi: 'Bu akşam eleneceğimi hayal etmemiştim!'
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Survivor All Star'da eleme adayları arasında yapılan eşleşmelerin arasından potada yer alan isimlerden biri adadan gidecek olan isim olarak seçildi. Kıyasıya rekabetin sürdüğü gecede elenen ismi arkadaşları gözyaşları ile uğurladı. 

ADAYA VEDA ETTİ...

Düelloların ilk turunda kaybeden isim Dora oldu, ikinci turda ise Hakan oldu. Yeniden sahada çıkan ikilide kazanan taraf Hakan oldu. Böylece adaya veda eden iism Dora oldu. Dora, yaptığı açıklamada elenmeyi beklemediğini söyleyerek şaşkınlığını ifade etti. Böylece All Star'da elenen 7. isim olmuş oldu.

MAVİ TAKIMA YENİ TRANSFER

Acun Ilıcalı tarafından mavi takıma gelecek yeni isim açıklandı. Batuhan Karacakaya Survivor kadrosuna dahil oldu. Yeni bölümde gelecek olan bu isim Batuhan Karacakaya oldu.


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