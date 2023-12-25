Masterchef Allstar finalistleri belli oluyor: Masterchef'te ilk ceketin sahibi kim oldu?

Masterchef Allstar'da beklenen an geldi. Zorlu bir sezonda yarışan yarışmacılar yaklaşık 30 haftalık serüvenin ardından ismini finale yazdırmak için son kez önlüklerini giyiyor. Peki, Masterchef'te ilk ceketin sahibi kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 19:30
Masterchef Allstar finalistleri belli oluyor: Masterchef'te ilk ceketin sahibi kim oldu?
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Masterchef Allstar'da ceketler sahiplerini bulmaya başlıyor. Bu hafta her bir bölümde birer yarışmacı elenecek. Ardından adını finale yazdıracak isimler belli olacak. Peki, Masterchef'te ilk ceketin sahibi kim oldu? Allstar'a kim veda etti?

MASTERCHEF'TE CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

Yarışmacılar 25 Aralık akşamı yayımlanan bölümde iki etaptan oluşan gecenin ardından ceketin sahibi olacak. İkinci turda konuk şef Yoshizumi Nagaya oldu. Konuk şef yarışmacılara ikinci turda eşlik edecek.


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