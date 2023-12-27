Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:34

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:34

Yurt dışındaki 2 Michelin yıldızlı tek Türk restoranın sahibi unvanıyla uluslararası üne sahip şef Ahmet Dede MasterChef programına konuk oldu. Ahmet Dede'nin kim olduğunu araştıran yurttaşlar MasterChef konuğu Ahmet Dede kimdir, kaç yaşında? Ahmet Dede nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aradı.

AHMET DEDE KİMDİR?

Ahmet Dede, Ankara'da doğup liseyi bitirmesinin ardından amcasının restoranında çalışmaya başladı. Böylece dünyaca ünlü bir şef olan Dede, profesyonel anlamda mutfağa ilk adımını atmış oldu. Ahmet Dede üç erkek kardeşin en küçüğüdür. İrlandalı eşi sayesinde 25 yaşında İrlanda’ya taşınanAhmet Dede, burada yeni yiş hayatına başladı. Ardından 8 hafta süren bir aşçılık okuluna giden Ahmet Dede, okuldaki başarısı sebebiyle hocaları tarafından üniversite eğitimine yöneldi. Aşçılık mesleğini yerine getirmek isteyen Ahmet Dede, okulun ardından Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne kaydoldu. Sonrasında ise staj serüveni başlayan Dede, gönüllü olarak çalıştığı bu önemli restoranlarda deneyim kazandı.

AHMET DEDE'NİN BAŞARILARI NELER?

Ahmet Dede, 2017'de baş aşçı olarak küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında ilk Michelin yıldızını alan başarılı Türk şef, İrlanda'daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle ikinci Michelin yıldızını aldı. Masterchef yarışmasına konuk gelen Ahmet Dede, aynı zamanda 2022 ve 2023 yıllarında 'Yılın En İyi Şefi' ödülünü almayı da başardı.