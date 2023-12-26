MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim belli oldu

Finale sayılı günler kalan MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim Tahsin oldu. Oyunlarda şeflerden 50 puan alan Tahsin, "Çok mutluyum. Galiba benden bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:26
MasterChef All Star'da ilk şef ceketini giyen isim belli oldu
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Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da final için geri sayım başladı. Tahsin, Kıvanç, Esra, Sergen, Barbaros, Hasan ve Eren arasında oynanan oyunlarda ilk şef önlüğünü giyen isim Tahsin oldu.

YARIŞMACILAR PUANLANDI

MasterChef'in ilk oyununda yarışmacılar haşhaş kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştı. 

Sürenin sonunda tadım yapan şefler, tabakları da tek tek puanladı. İlk oyunun sonunda Tahsin 19, Kıvanç 17,5, Esra 14,5, Sergen 18,5, Barbaros 20, Hasan 20,5, Eren de 21 puan aldı.

TAHSİN ÖNLÜĞÜ GİYDİ

Yarışmanın ikinci turunda ise ünlü şef Yoshizumi Nagaya konuk olarak geldi. Yarışmacılar, konuk şefin Tai No Confit tabağını yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda verilen puanlarla Esra 33, Kıvanç 38,5, Sergen 45, Tahsin 50, Barbaros 42,5, Hasan 45, Eren ise 47 puana ulaştı. Böylelikle yarışmada ilk şef ceketini giyen isim 50 puan alan Tahsin oldu.

Yaşadığı mutluluğu ve şaşkınlığı anlatan Tahsin, "Çok mutluyum. Böyle başarılı anlarda hemen geçmiş geliyor. Galiba benden bir şeyler oluyor, diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.


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