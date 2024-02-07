Alman metal grubu Accept, İstanbul'a geliyor

Almanya'da 1976 yılında kurulan heavy metal müzik dünyasının önemli gruplarından Accept, 17 Ekim gecesi İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:54
Alman metal grubu Accept, İstanbul'a geliyor
Abone Ol google-news

Bu yıl Nisan ayında yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek olan Accept, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

1976 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kurulduğundan bu yana heavy metalin temel taşlarından biri olan grubun 'Metal Heart' ve 'Restless & Wild' gibi klasik parçaları, dijital platformlarda da bir milyardan fazla dinlendi.

2010 senesinde de ülkemizde performans sergileyen Accept, 17 Ekim Perşembe günü Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri 12 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.


Almanya haberleri Accept haberleri konser haberleri KüçükÇiftlik Park haberleri

İlgili Haberler

Konsere başkanlık helikopteriyle gitti: Tepki yağdı

Konsere başkanlık helikopteriyle gitti: Tepki yağdı
Biletleri saatler içinde tükendi: Scorpions'tan ikinci konser kararı

Biletleri saatler içinde tükendi: Scorpions'tan ikinci konser kararı
Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş'tan mutlu kuyruklar için yardım konseri

Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş'tan mutlu kuyruklar için yardım konseri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon