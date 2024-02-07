Alman metal grubu Accept, İstanbul'a geliyor

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:54

Bu yıl Nisan ayında yayınlayacaklarını duyurdukları yeni albümleri Humanoid'in turnesi kapsamında İstanbul'a gelecek olan Accept, KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

1976 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kurulduğundan bu yana heavy metalin temel taşlarından biri olan grubun 'Metal Heart' ve 'Restless & Wild' gibi klasik parçaları, dijital platformlarda da bir milyardan fazla dinlendi.

2010 senesinde de ülkemizde performans sergileyen Accept, 17 Ekim Perşembe günü Epifoni organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. Konserin biletleri 12 Şubat Pazartesi günü satışa çıkacak.