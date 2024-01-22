Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş'tan mutlu kuyruklar için yardım konseri

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:01

Ünlü sanatçılar Özdem Çevik ve Meltem Aslantaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenleyecekleri yardım konseri ile Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi'ne destek olacak. Trump Sahne'de gerçekleşecek konser, sokaktaki canlar için hayvanseverleri bir araya getirecek.

Bu özel konserde sanatçılar, şarkılarıyla Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi'nde bulunan hayvanlara destek olmayı hedefliyor. Konser, solist ve hayvansever Meltem Aslantaş'ın sponsorluğunda gerçekleşecek ve ETİ'nin katkılarıyla daha anlamlı bir hal alacak.

Sanat yönetmenliğini Özdem Çevik'in üstleneceği konser, 15 Şubat Perşembe günü Trump Sahne'de saat 20.00'de başlayacak. Şef Orhan Beydanol'un yönetimindeki müzik ziyafeti, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Konsere katılarak, Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi'ndeki hayvanlara mama ve barınma imkanı sağlayabilir ve sokaktaki sahipsiz canlara destek olabilirsiniz. Sahipsiz hayvanların sorumluluğunun hepimizde olduğunu vurgulayan bu etkinlik, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek isteyenleri bekliyor.