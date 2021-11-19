Alman şirket ihtar çekti: Pelin Karahan'ın başrolünde olduğu 'Dalga ve İzler' vizyona giremedi
Oyuncular Pelin Karahan ile Meral Çetinkaya’nın başrollerini üstlendiği, Aura 1 Filmcilik’in yapımcılığını yaptığı Dalgalar ve İzler bir türlü izleyiciyle buluşamadı. İddiaya göre yapım şirketi ile filme sponsor olan Alman şirket Acto arasında ipler gerildi.
Senaryosunu Yasemen Zorlu’nun yazdığı, yapımcılığını ise Banu Zorlu’nun yaptığı “Dalgalar ve İzler” filminin çekimleri geçen yıl başlamıştı. Filmin başrolünde oyuncu Pelin Karahan ile birlikte usta oyuncu Meral Çetinkaya yer aldı. Çekimleri tamamlanan, montajı biten film bir türlü vizyona giremedi.
Kemerburgaz’da kaçak plato kurmasıyla gündeme gelen Pelin Çağlıyan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aura 1 Filmcilik şirketinin çektiği filmin sinemalarda değil, dijital platformlarda yayınlanması planlandı.
Aura 1 Filmcilik, bu plan doğrultusunda Alman Acto firmasını filme sponsor yaptı. Ancak film kendisine dijital platformlarda yer bulamadı. Bu defa şirket ortaklarından Özkan Tamirak filmi televizyon kanallarında yayınlayabilmek için harekete geçse de başarılı olamadı. Filme televizyon kanallarının da ilgi göstermediği açıklandı.
İHTAR ÇEKTİLER
Medyatava'da yer alan habere göre, Alman firma kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle film şirketine ihtar çekti.
İddiaya göre Alman şirket, film yıl sonuna kadar vizyona girmediği takdirde dava açacağını bildirdi.
Bir türlü yayınlanamayan film, Aura 1 Filmcilik’i de karıştırdı. Yönetim kurulu üyesi Banu Zorlu ile yolların ayrıldığı öne sürülürken; Nişantaşı’nda büyük bir ofis tutan şirket yönetiminin ofisi boşalttığı iddia edildi.
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