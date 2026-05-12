Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. Sanat dünyasına adımını hem oyunculuk hem de müzik alanında atarak 1992 yılında yayın hayatına başlayan ve 10 yıl boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Mahallenin Muhtarları dizisiyle en büyük çıkışını gerçekleştirdi.

Dizide uzun yıllar boyunca eczacı karakterine hayat veren Balkan, mahalle kültürünün içerisindeki dürüst ve yardımsever genç profilini başarıyla yansıttı. Mahallenin Muhtarları'ndaki başarısının ardından Belalı Baldız, Yusuf Yüzlü ve Davetsiz Misafir gibi farklı televizyon projelerinde de yer aldı.

Alp Balkan sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda müzik dünyasında da adını duyurdu. Pek çok önemli sanatçının sahne ve albüm çalışmalarında vokalist olarak görev aldı. Özellikle de Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ve megastar Tarkan gibi isimlerin vokalistliğini yaparak müzikal alandaki yetkinliğini de kanıtladı.

ALP BALKAN NEDEN ÖLDÜ?

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer bulan Alp Balkan, yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni konusunda bir açıklama yapılmadı. 2017 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçiren Balkan, bir süredir tedavi görüyordu.