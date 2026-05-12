Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

12.05.2026 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer edinen Alp Balkan hayatını kaybetti. Peki, Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

Alp Balkan'dan acı haber geldi. Film-San Vakfı, oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Alp Balkan kimdir? Oyuncu Alp Balkan neden öldü? Alp Balkan dizi ve filmleri...

ALP BALKAN KİMDİR?

Alp Balkan, 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. Sanat dünyasına adımını hem oyunculuk hem de müzik alanında atarak 1992 yılında yayın hayatına başlayan ve 10 yıl boyunca ekranlarda fırtınalar estiren Mahallenin Muhtarları dizisiyle en büyük çıkışını gerçekleştirdi.

Dizide uzun yıllar boyunca eczacı karakterine hayat veren Balkan, mahalle kültürünün içerisindeki dürüst ve yardımsever genç profilini başarıyla yansıttı. Mahallenin Muhtarları'ndaki başarısının ardından Belalı Baldız, Yusuf Yüzlü ve Davetsiz Misafir gibi farklı televizyon projelerinde de yer aldı.

Alp Balkan sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda müzik dünyasında da adını duyurdu. Pek çok önemli sanatçının sahne ve albüm çalışmalarında vokalist olarak görev aldı. Özellikle de Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy ve megastar Tarkan gibi isimlerin vokalistliğini yaparak müzikal alandaki yetkinliğini de kanıtladı.

ALP BALKAN NEDEN ÖLDÜ?

'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Eczacı Bahadır' karakteriyle hafızalarda yer bulan Alp Balkan, yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni konusunda bir açıklama yapılmadı. 2017 yılında ağır bir bypass ameliyatı geçiren Balkan, bir süredir tedavi görüyordu.

İlgili Konular: #Alp Balkan #Mahallenin Muhtarları

İlgili Haberler

Işıl Açıkkar kimdir? TRT spikeri Işıl Açıkkar görevden alındı mı, neden alındı?
Işıl Açıkkar kimdir? TRT spikeri Işıl Açıkkar görevden alındı mı, neden alındı? TRT 1 Ana Haber sunucu Işıl Açıkkar, Anneler Günü dolayısıyla canlı yayında yaptığı konuşmasındaki “Ben de bir patili annesiyim” sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki, Işıl Açıkkar kimdir? TRT spikeri Işıl Açıkkar görevden alındı mı, neden alındı?
Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den neden ayrıldı?
Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den neden ayrıldı? Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler Ozan ve Gözde Şeker'in ardından Remziye Demirkol da Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Peki, Remziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? Remziye Demirkol Halk TV'den neden ayrıldı?
Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?
Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli? Veysel Topçu son dönemde hem siyasi kariyeri hem de hayat hikâyesiyle merak konusu oldu. Peki, Veysel Topçu kimdir? Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu kaç yaşında, nereli?