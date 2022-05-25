Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz'ın eşi kimdir?

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:57

Alperen Duymaz, 1992 Ankara Mamak doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Duymaz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan Alperen Duymaz, Çukur adlı dizide "Emrah Amir" karakterini canlandırdı..

2019 yılında Çarpışma dizisinde rol alan Duymaz, 2020 yılında Show TV'de yayınlanan Zemheri adlı dizide "Ayaz" karakterini canlandırdı. Alperen Duymaz son olarak FOX'ta yayınlanan Son Yaz adlı dizide oynadı.

ALPEREN DUYMAZ'IN OYNADIĞI FİLMLER

Alperen Duymaz, Direniş Karatay isimli filmde Kutay karakteri ile başrolde yer almıştır.. Duymaz, şu sıralar çekimleri devam eden 'Kül' isimli filmde yer alıyor.

ALPEREN DUYMAZ'IN EŞİ KİM?

Alperen Duymaz, 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde Kübra Kelkit ile evlendi. Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit’in öğretmen olduğu biliniyor. O dönem Alperen Duymaz, Çankırı’da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit’ten daha fazla ayrı kalmamak için düğününü öne alarak resmi nikah kıydığı, böylece Kelkit’in eş durumundan İstanbul’a tayin olduğu iddia edilmişti. Şu sıralar çiftin boşanma aşamasında olduğu iddia ediliyor. Kübra Kelkit'in Alperen Duymaz'ın hayatına ayak uyduramadığı bu yüzden de boşanmanın eşiğine geldikleri iddia ediliyor.