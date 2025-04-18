'Altıncı His' filminin yıldızı Haley Joel Osment gözaltına alındı

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:45

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:45

Altıncı His filmiyle tanınan Amerikalı oyuncu Haley Joel Osment, Mammoth Mountain Kayak Merkezi'nde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Osment’ın yanında bulunan uyuşturucu maddenin kokain olduğu tahmin ediliyor. People dergisine konuşan emniyet yetkilileri, söz konusu maddenin laboratuvara gönderildiğini ve test sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtti.

GÖZALTINA ALINDI, DAHA SONRA SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası Mammoth Lakes Polis Departmanı tarafından gözaltına alınan Osment, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mono County Şerif Ofisi, ünlü oyuncuya yönelik herhangi bir dava açılıp açılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

DAHA ÖNCE DE SUÇLU BULUNMUŞTU

Osment, 2006 yılında henüz 18 yaşındayken alkollü araç kullanmaktan dolayı suçlu bulunmuş, bu olay sonrası üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

HALEY JOEL OSMENT KİMDİR?

Haley Joel Osment, 10 Nisan 1988 doğumlu Amerikalı oyuncudur. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlayan Osment, 1994 yapımı Forrest Gump filminde canlandırdığı Forrest Gump Jr. karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Asıl çıkışını ise 1999 yapımı Altıncı His filmindeki Cole Sear rolüyle yaptı. Bu performansı sayesinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildi.

Osment; Pay It Forward, A.I. Artificial Intelligence, Secondhand Lions gibi önemli yapımlarda da rol aldı. Seslendirme alanında da aktif olan oyuncu, özellikle Kingdom Hearts video oyun serisinde Sora ve Vanitas karakterlerine sesiyle hayat verdi.

New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu’ndan 2011 yılında mezun olan Osment, 2025 yılının Ocak ayında Kaliforniya’nın Altadena bölgesinde çıkan büyük bir yangında evini kaybetmişti. Bu olayın ardından oyuncunun zor günler geçirdiği biliniyor.