Altından bal damlayan incir üreticisinin yüzü güldü: 35 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de yaz kış çeşit çeşit meyvelerin hasadı yapılıyor. Şu anda hasadı devam eden, en çok da Mut ilçesinde bahçeleri bulunan incirde sezonun ortalarına gelindi. Sezonu kilogramda 250 TL ile açan halen 120 TL'lelerde alıcı bulan incir, rekoltenin düşük olmasına rağmen üreticisini sevindirdi.

Olgunlaştığında tabanından bal akan tek meyve olarak bilinen incir, hem yöreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Güneş tam doğmadan toplanmaya başlayan ve öğle saatlerinde halde alımı biten incirinin hasadının bir ay daha sürmesi bekleniyor. Her geçen gün dekar ve sayısı artan incirden bu sene 35 bin ton rekolte beklendiği bildirilirken, ihracata ise Dubai ve Almanya'ya gönderiliyor.

İncir tüccarı Okan Oktay, "Mersin'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nde incir alımı yapmaktayım. Şu anki fiyatlar iç piyasa 120 lira, ihracata 150 liradan alım yapıyoruz. İncirlerimiz kaliteli. İç piyasa şu gördüğünüz gibi, ihracat ise şu şekil dinç olanlar yola gidenler. İhracat Almanya ile Dubai'ye gidiyor iç piyasada Mersin'de değerlendiriyoruz. İncirlerimiz kaliteli, boylu şeker oranı ve bal oranı yüksek. Tadı güzel ve ballı" dedi.