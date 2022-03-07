Alzheimer olduğu iddia edilen Muazzez Abacı'nın menajerinden açıklama
Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın sağlık durumuna ilişkin önceki çeşitli iddialar ortaya atılmış; Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından sanatçının menajerinden açıklama geldi. Abacı'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve sanatçının Amerika'dan döndüğünde sahne çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili önceki bir iddia ortaya atılmıştı. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu iddialar sosyal medyada da gündem olmuştu.
‘ASLI YOKTUR!’
Son olarak, ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı. Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.
Taner Budak, sözlerini, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla" şeklinde sürdürdü.
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