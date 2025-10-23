Alzheimer ve Demansa karşı doğal kalkan: Meditasyon beyni yeniliyor

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Massachusetts General Hospital ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi araştırmacıları, düzenli meditasyonun insan beyninde yaşlanmayı geciktirebileceğini ve hatta geri çevirebileceğini ortaya koydu. Mindfulness dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günde iki saatten fazla meditasyon yapan katılımcıların beyin yaşı, biyolojik yaşlarından ortalama yaklaşık altı yıl daha genç çıktı. Bu bulgular, meditasyonun yalnızca ruhsal dinginlik değil, aynı zamanda beyin sağlığı için de güçlü bir koruyucu olabileceğini gösteriyor.

BEYNİ GENÇLEŞTİREN SESSİZLİK: MEDİTASYON VE YAŞLANMA ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırmanın ortak yazarı, Harvard Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Profesörü Dr. Balachundhar Subramaniam, meditasyonun tıpkı kaliteli uyku ve sağlıklı beslenme gibi beyin yaşlanmasını geciktirici bir etki yarattığını söyledi.

Meditasyonun uzun zamandır stres, kaygı ve kronik ağrıyı azalttığı biliniyor. Ancak bu çalışma, düzenli uygulamanın Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların önlenmesinde de önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI: 6 YIL GENÇ BEYİN DAHA DİNÇ ZİHİN

Araştırma, 2021 yılında bir yoga inzivasına katılan 35 kişilik bir grup üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, 40 günlük hazırlık sürecinde günde 3-4 saat yoga ve meditasyon yaparak özel bir vegan diyet uyguladı. Ardından dört günlük kampta günde 10-12 saatlik yoğun meditasyon programına katıldılar.

Sonuçlar dikkat çekiciydi:

“İleri düzey meditasyon” yapanların beyin yaşı ortalama 5,9 yıl daha gençti.

Katılımcıların hafızası daha güçlü, düşünme becerileri daha keskin ve stres düzeyleri daha düşüktü.

Uyku kalitesi belirgin biçimde artmış, beyin dalgalarında “yenileyici” uyku paternleri gözlemlenmişti.

Katılımcıların uykusu, EEG (beyin elektrosu) ölçümü yapan özel baş bantlarıyla takip edildi. Subramaniam’a göre meditasyon yapan bireyler, daha derin ve dinlendirici bir uyku deneyimliyor.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI: NEDENSELLİK HENÜZ KANITLANMADI

Çalışmaya katılmayan Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Tamar Mendelson, sonuçların umut verici olduğunu ancak dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtti:

“Meditasyonun beyin yaşını küçülttüğünü doğrudan kanıtlayamayız, ama güçlü bir ilişki olduğu açık. Kısa süreli uygulamaların da benzer etkiler gösterip göstermediğini ilerleyen araştırmalar belirleyecek.”

Buna rağmen Mendelson, meditasyonun beyin sağlığı için ciddi şekilde dikkate alınması gereken bir pratik olduğunu vurguladı.